Борьба с эпидемией, решения, направленные на поддержку людей, и действенные шаги к миру - это приоритетные задачи для парламента в последний месяц года. Об этом заявил, выступая с парламентской трибуны, Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Первое - это, конечно, борьба с эпидемией, потому что эта болезнь уже пришла почти в каждую семью. Работа должна проводиться не в том, чтобы рассматривать дату введения карантина, а нужно безотлагательно принимать конкретные решения по увеличению финансирования медиков, увеличению им зарплаты, страхованию, закупке необходимых лекарств и обеспечению больниц кислородом, потому что больные просто задыхаются", - отметил Юрий Бойко.

Также, по его словам, нужно принимать решения о поддержке людей, которые теряют работу вследствие эпидемии.

"Люди, которые собрались на улице перед Верховной Радой, ждут решения их проблем, а не болтовни. За чертой бедности могут оказаться миллионы украинских семей. Обанкротятся украинские предприниматели, и тогда кризис в экономике перерастет в полномасштабную затяжную депрессию. Поэтому не четверть Государственного бюджета направлять на бюрократический аппарат и силовые ведомства, а вводить налоговые каникулы для бизнеса, не долги накапливать, а занять ответственную позицию и действовать в интересах страны и людей. Так сегодня должны действовать и парламент, и правительство", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что никаких непрофильных расходов, импортных катеров, автомобилей, мебели и ремонтов, ни одной гривны на "сериалы" до преодоления эпидемии и выхода экономики из кризиса сейчас быть не может.

""Оппозиционная платформа - За жизнь" требует, чтобы бюджет на следующий год был обращен лицом к людям, а не к чиновникам и разного рода конторам, которые расплодились по стране. Нужно жестко урезать расходы на содержание Офиса президента, правительства, парламента, министерств и ведомств. Вернуть и законодательно закрепить ограничения на заработные платы топ-чиновников, менеджмента государственных предприятий и членов наблюдательных советов. Обеспечить перераспределение бюджетных ресурсов на финансирование медицины, образования и социальную поддержку граждан", - сказал политик.

"Увеличить прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пенсии. Повысить государственные расходы на выплаты жилищно-коммунальных субсидий. Люди не смогут платить по новым тарифам. Необходимо также провести упорядоченную реструктуризацию внешних долгов и снять долговую петлю с государства", - все эти вещи должны быть отражены в бюджете на следующий год, отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

И третий вопрос, по словам Юрия Бойко, который парламент задолжал в этом году, - это завершение конфликта на востоке страны.

"Для нас должна стать уроком ситуация между Азербайджаном и Арменией. Мы должны предотвратить такой вариант. Мы поддерживаем перемирие, которое, к счастью, еще действует в стране, и считаем, что это база для проведения дальнейших политических переговоров в рамках Минских соглашений и механизмов для переговорной группы. Не болтовня и процесс ради процесса, а движение вперед в направлении мира, потому что это желание и требование всех граждан нашей страны", - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".