Зонд доставит на Землю образцы лунного грунта впервые за 44 года Источник: NASA

Китайский зонд "Чанъэ-5" (Chang'e-5), отправленный для получения образцов грунта Луны, успешно сел в заданном районе на Луне. Об этом Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщает на своем сайте.

"Чанъэ-5" проведет на поверхности Луны 14 дней - одни лунные сутки. Аппарат пробурит поверхность, извлечет около двух килограммов грунта, после чего капсулу с ним взлетный модуль зонда состыкует с орбитальным модулем.

Затем в течение трех недель "Чанъэ-5" доставит их на Землю для изучения. Сведения, полученные китайскими учеными при изучении грунта, помогут при подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.

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Лунный грунт на Землю доставляли только США (1969) и Россия (1970-1976 гг.).

Лунная миссия США Apollo 12

Таким образом китайцы доставят на Землю образцы грунта Луны впервые за 44 года. Посадка китайского зонда ожидается 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Напомним, что в конце июля 2020 года Китай отправил зонд для изучения Марса.