Китайская станция "Чанъэ-5" вышла на орбиту Луны [ Редактировать ]
Источник: NASA
Китайский зонд "Чанъэ-5" (Chang'e-5), отправленный для получения образцов грунта Луны, успешно вышла на лунную орбиту. Об этом сообщает "Синьхуа".
Двигатель 3000N включился на расстоянии около 400 км от Луны и проработал примерно 17 минут. Зонд плавно вышел на орбиту вокруг Луны.
Автоматическая станция летела к естественному спутнику Земли почти 112 часов. Посадка на Луне запланирована на 29 ноября.
"Чанъэ-5" проведет на поверхности Луны 14 дней - одни лунные сутки. Аппарат пробурит поверхность, извлечет грунт, после чего капсулу с ним взлетный модуль зонда состыкует с орбитальным модулем.
Лунный грунт на Землю доставляли только США (1969) и Россия (1970-1976 гг.).
Лунная миссия США Apollo 12
Таким образом китайцы доставят на Землю образцы грунта Луны впервые за 44 года. Посадка китайского зонда ожидается 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.
Напомним, что в конце июля 2020 года Китай отправил зонд для изучения Марса.
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