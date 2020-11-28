Зонд доставит на Землю образцы лунного грунта впервые за 44 года Источник: NASA

Китайский зонд "Чанъэ-5" (Chang'e-5), отправленный для получения образцов грунта Луны, успешно вышла на лунную орбиту. Об этом сообщает "Синьхуа".

Двигатель 3000N включился на расстоянии около 400 км от Луны и проработал примерно 17 минут. Зонд плавно вышел на орбиту вокруг Луны.

Автоматическая станция летела к естественному спутнику Земли почти 112 часов. Посадка на Луне запланирована на 29 ноября.

"Чанъэ-5" проведет на поверхности Луны 14 дней - одни лунные сутки. Аппарат пробурит поверхность, извлечет грунт, после чего капсулу с ним взлетный модуль зонда состыкует с орбитальным модулем.

Лунный грунт на Землю доставляли только США (1969) и Россия (1970-1976 гг.).

Лунная миссия США Apollo 12

Таким образом китайцы доставят на Землю образцы грунта Луны впервые за 44 года. Посадка китайского зонда ожидается 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Напомним, что в конце июля 2020 года Китай отправил зонд для изучения Марса.