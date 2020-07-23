Китай отправил зонд для изучения Марса [ Редактировать ]
Китай запустил в космос ракету-носитель "Чанчжэн-5" с первым зондом "Тяньвэнь-1" для изучения Марса. На преодоление расстояния от Земли до Марса уйдет семь месяцев. Об этом сообщает ТАСС.
Так, ракета-носитель стартовала с космодрома Вэньчан на юге Китая. Общий вес "Тяньвэнь-1" составляет около пяти тонн. Из них 1,3 тонны - это вес спускаемого модуля, еще 3,7 тонны - орбитальная станция.
Ожидается, что зонд достигнет цели в феврале 2021 года, после чего он выйдет на высокоэллиптическую орбиту с периодом полного оборота около 10 дней. После этого "Тяньвэнь-1" будет совершать маневры для перехода на полярную орбиту Марса, а затем вновь сменит ее на новую промежуточную орбиту, на которой будет совершать полный оборот вокруг планеты за два марсианских дня (24 часа 39 минут). В общей сложности до совершения посадки спускаемого модуля на орбите Марса "Тяньвэнь-1" пробудет почти три месяца.
Среди главных задач миссии - изучение поверхности Марса, состава почвы и особенностей атмосферы и климатических условий, а также поиск воды и следов жизни.
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