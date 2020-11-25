SpaceX запустила уже 16 ракет со спутниками Starlink Источник: SpaceX

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети интернета Starlink. Об этом сообщает компания SpaceX.

Старт состоялся на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида. Первая ступень носителя ранее использовалась при шести запусках.

SpaceX провел запуск ракеты Falcon 9 уже в 100-й раз.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного запуска сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

С начала мая 2019 года SpaceX запустила 16 ракет со спутниками Starlink, их орбитальная группировка уже насчитывает почти 900 космических аппаратов. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Компания Илона Маска надеется начать предлагать услуги клиентам в США в конце 2020 года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Напомним, что SpaceX отправила к МКС астронавтов на корабле Crew Dragon.