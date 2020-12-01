Протистояння тривало кілька хвилин і закінчилося без затриманих

Рішення Верховної Ради про відтермінування впровадження касових апаратів підприємців, вочевидь, не задовольнило. Під стінами парламенту вони влаштували сутичку з поліцією. Вимагали повного скасування фіскалізації.

І навіть заблокували проїзд депутатам. Правоохоронці спробували відтіснити протестувальників. Внаслідок цього, власне, і сталася штовханина. Протистояння тривало кілька хвилин, і закінчилося без затриманих.