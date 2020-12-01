Під Верховною Радою підприємці влаштували бійку з поліцією [ Редактировать ]
Рішення Верховної Ради про відтермінування впровадження касових апаратів підприємців, вочевидь, не задовольнило. Під стінами парламенту вони влаштували сутичку з поліцією. Вимагали повного скасування фіскалізації.
І навіть заблокували проїзд депутатам. Правоохоронці спробували відтіснити протестувальників. Внаслідок цього, власне, і сталася штовханина. Протистояння тривало кілька хвилин, і закінчилося без затриманих.
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