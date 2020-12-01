В НСЖУ присвятили круглий стіл арешту журналістів у Білорусі [ Редактировать ]
За правду без арештів. Українська, білоруська та польська медіаспільноти об'єдналась на знак солідарності. Проблемі нелюдського ставлення до репортерів присвятили круглий стіл в Національній спілці журналістів.
Основна тема дискусії - арешти та катування працівників редакції польско-білоруського телеканалу - "Белсат ТВ". Троє журналістів наразі під арештом.
Серед них автор книжки про білоруську революцію Катерина Андрєєва, Ігор Илляш та Дарія Чульцова. За словами медійників добитися їхнього звільнення можна - лише шляхом розголосу проблеми.
Аляксей Дзікавіцкі, заступник директора телеканалу "Белсат TV":
Мы находимся в очень тяжелой ситуации - наших коллег арестовывают, избивают, бросают за решетку. И каждый голос за границей очень важен. А такого большого соседа для Беларуси, как Украина, тем более.
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:
В ці складні часи ми переконані, що і в Україні, і в Білорусі, і в Польщі - журналіст, який виконує свої обов'язки не повинен боятися ні арештів, ні затримань. Тому, сьогоднішня дискусія - це дискусія за наше право, право кожного із нас - і білоруського, і українського журналіста - залишатися в професії. Залишатися живим і здоровим.
по теме
В пятницу, 27 ноября, на встрече с коллективом одной из больниц Минска президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь
В четверг, 26 ноября, на брифинге в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сделал заявление
Через серію "антибілоруських акцій" біля амбасади у Києві. Мовляв, це створює загрозу для дипмісії та її співробітників
В четверг, 26 ноября, МИД Беларуси вручил ноту протесту послу Украины
В пятницу, 13 ноября, президент Украины Александр Лукашенко сделал заявление