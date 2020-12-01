За правду без арештів. Українська, білоруська та польська медіаспільноти об'єдналась на знак солідарності. Проблемі нелюдського ставлення до репортерів присвятили круглий стіл в Національній спілці журналістів.

Основна тема дискусії - арешти та катування працівників редакції польско-білоруського телеканалу - "Белсат ТВ". Троє журналістів наразі під арештом.

Серед них автор книжки про білоруську революцію Катерина Андрєєва, Ігор Илляш та Дарія Чульцова. За словами медійників добитися їхнього звільнення можна - лише шляхом розголосу проблеми.

Аляксей Дзікавіцкі, заступник директора телеканалу "Белсат TV":

Мы находимся в очень тяжелой ситуации - наших коллег арестовывают, избивают, бросают за решетку. И каждый голос за границей очень важен. А такого большого соседа для Беларуси, как Украина, тем более.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України: