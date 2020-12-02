Співачка Шер особисто зустріла слона з літака [ Редактировать ]
Співачка Шер, рятівниця слона Каавана, особисто зустріла його з літака. Слона, якого прозвали "найсамотнішим у світі", 35 років утримували в Пакистані у важких умовах на ланцюгу й змушували виконувати трюки. А останні 8 років він був ще й без пари.
Через це у тварини з'явилися психічний розлад і надмірна вага. Однак у травні зоозахисники, серед яких була й Шер, таки домоглися звільнення Каавана та дозволу перевезти його до заповідника в Камбоджі.
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