Співачка Шер, рятівниця слона Каавана, особисто зустріла його з літака. Слона, якого прозвали "найсамотнішим у світі", 35 років утримували в Пакистані у важких умовах на ланцюгу й змушували виконувати трюки. А останні 8 років він був ще й без пари.

Через це у тварини з'явилися психічний розлад і надмірна вага. Однак у травні зоозахисники, серед яких була й Шер, таки домоглися звільнення Каавана та дозволу перевезти його до заповідника в Камбоджі.