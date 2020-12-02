Повестка дня парламента не отвечает вызовам, стоящим перед страной. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.

"Сегодняшняя повестка дня не отвечает вызовам, которые стоят перед государством. Фракция ОП-ЗЖ настаивает, чтобы рассмотрение бюджета началось не в последний день, когда времени уже нет, а раньше, для того чтобы были внесены изменения, предложенные ОП-ЗЖ, которые создадут возможности поддержать социально незащищенных граждан и в то же время уменьшить выплаты силовым структурам и всему тому бюрократическому аппарату, которой разросся до невиданных масштабов. Это наша позиция", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик подчеркнул, что в условиях кризисного состояния, в котором находится страна, нельзя тратить почти четверть Государственного бюджета на бюрократический аппарат и силовые ведомства.

"Мы требуем жестко урезать расходы на содержание Офиса президента, правительства, парламента, министерств и ведомств. Вернуть и законодательно закрепить ограничения на заработные платы топ-чиновников, менеджмента государственных предприятий и членов наблюдательных советов", - сказал народный депутат.

Юрий Бойко также отметил, что отсрочка введения кассовых аппаратов для предпринимателей была правильным решением, но бизнес и национальная экономика нуждаются в системной поддержке государства.

"Наша фракция поддержала решение об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса и физических лиц-предпринимателей. Однако в условиях карантина этого недостаточно. Необходимо принимать законодательный пакет стимулирующих мер, уменьшать административное и налоговое давление на бизнес. Закладывать компенсирующие средства в бюджете. Оказывать системную поддержку предпринимателям и экономике страны в целом", - акцентировал Юрий Бойко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за социальную направленность бюджета на следующий год.

"Бюджетные ресурсы должны быть направлены, прежде всего, на увеличение финансирования медицины и поддержку граждан. Это касается и увеличения прожиточного минимума, и минимальных зарплат и пенсий, повышения государственных расходов на выплаты жилищно-коммунальных субсидий. Люди просто не смогут платить по новым тарифам. Также нужно провести упорядоченную реструктуризацию внешних долгов и снять долговую петлю с государства. И правительство, и парламент в условиях и экономического, и эпидемиологического кризиса должны занять ответственную позицию и действовать в интересах Украины, а не выполнять прихоти внешних управленцев. А если неспособны этого сделать, то уходите из власти и дайте возможность работать тем, кто умеет это делать и готов спасать страну и людей", - резюмировал Юрий Бойко.