Президент Франції помер від COVID-19 [ Редактировать ]
У світі за останню добу майже 635 тисяч хворих на коронавірус. Трійка антилідерів незмінна - це США, Індія та Бразилія.
Німеччина продовжила частковий локдаун до 10 січня. А у Франції від COVID-19 помер 20-й президент Валері Жискар д'Естен, йому було 94 роки.
Усього від початку пандемії у світі коронавірусну інфекцію підтвердили у майже 64,5 мільйонів людей. Померли півтора мільйона.
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