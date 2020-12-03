У світі за останню добу майже 635 тисяч хворих на коронавірус. Трійка антилідерів незмінна - це США, Індія та Бразилія.

Німеччина продовжила частковий локдаун до 10 січня. А у Франції від COVID-19 помер 20-й президент Валері Жискар д'Естен, йому було 94 роки.

Усього від початку пандемії у світі коронавірусну інфекцію підтвердили у майже 64,5 мільйонів людей. Померли півтора мільйона.