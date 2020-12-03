На Волыни ребенок за рулем протаранил военный объект [ Редактировать ]
В городе Владимир-Волынский 16-летняя девочка, находясь за рулем автомобиля влетела в забор военной части.
Ребенок взял покататься транспортное средство Renault Clio без ведома родителей и уехала кататься по городу, после чего не справилась с управлением и попала в ДТП.
Фото: Нацполиция
Несовершеннолетний водитель не пострадала, авто претерпело значительные механические повреждения. С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится проверка.
Отмечается, что в салоне "угнанного" автомобиля могло находится двое подростков.
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Кроме того, под Сумами водитель "влетел" в отбойник. В результате аварии погибли четыре человека и еще один пострадал.
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