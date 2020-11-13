В пятницу, 13 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей, после чего одно из автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате аварии есть жертвы, передает "РБК-Украина".

В полиции сообщили, что количество жертв сейчас уточняется.

При этом, как пишет "Киев оперативный", в результате ДТП как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

Ранее сообщалось, что под Херсоном маршрутка с детьми попала в смертельное ДТП.