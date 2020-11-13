В Киеве автомобиль "влетел" в остановку с людьми [ Редактировать ]
Фото: место ДТП / t.me/dtpkiev
В пятницу, 13 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей, после чего одно из автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате аварии есть жертвы, передает "РБК-Украина".
В полиции сообщили, что количество жертв сейчас уточняется.
При этом, как пишет "Киев оперативный", в результате ДТП как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.
Ранее сообщалось, что под Херсоном маршрутка с детьми попала в смертельное ДТП.
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