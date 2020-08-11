В селе Орехово Кагарлыкском районе Киевской области два брата 10 и 13 лет угнали автомобиль, который хозяин на несколько минут оставил возле своего дома открытым. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Малолетние угонщики проехали несколько сотен метров и врезались в дерево. Как оказалось, хозяин не запер машину и оставил в замке зажигания ключ, чем и воспользовались братья.

Один из них сел за руль, но не справился с управлением и буквально через несколько сот метров врезался в дерево. К счастью, никто из детей не пострадал. Испугавшись, дети спрятались в кустах недалеко от места ДТП, где их и нашли полицейские.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством. Компенсировать потерпевшему стоимость ремонта придется родителям малолетних угонщиков.

Ранее сообщалось, что в Великобритании подросток угнал Porsche 911, но не справился с мощный автомобилем и разбил его, слетев с дороги.