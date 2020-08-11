Под Киевом дети угнали авто и попали в ДТП (фото) [ Редактировать ]
В селе Орехово Кагарлыкском районе Киевской области два брата 10 и 13 лет угнали автомобиль, который хозяин на несколько минут оставил возле своего дома открытым. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Малолетние угонщики проехали несколько сотен метров и врезались в дерево. Как оказалось, хозяин не запер машину и оставил в замке зажигания ключ, чем и воспользовались братья.
Один из них сел за руль, но не справился с управлением и буквально через несколько сот метров врезался в дерево. К счастью, никто из детей не пострадал. Испугавшись, дети спрятались в кустах недалеко от места ДТП, где их и нашли полицейские.
Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством. Компенсировать потерпевшему стоимость ремонта придется родителям малолетних угонщиков.
Ранее сообщалось, что в Великобритании подросток угнал Porsche 911, но не справился с мощный автомобилем и разбил его, слетев с дороги.
по теме
Под Киевом на свалку свозили "инфицированный" мусор
Правоохранители открыли уголовное дело
В Дрогобыче водитель сбил и дважды переехал 4-летнюю девочку (видео)
19-летний водитель Volkswagen Golf, житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая каталась на самокате
Под Черниговом отец зарезал сына и всю ночь искал его с полицейскими (видео)
Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что ребенок потерялся во время отдыха на природе. Правоохранители и спасатели сразу же начали поиски
В Одессе автомобиль патрульной полиции протаранил микроавтобус (видео)
По предварительным данным, полицейские пересекали перекресток на большой скорости с включенными проблесковыми маячками, однако водитель микроавтобуса их не пропустил