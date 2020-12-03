Туреччина закупатиме китайську вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
Не чекати на західні вакцини вирішили в Туреччині. Уряд країни підписав договір із китайською компанією "Сіновак Біотех". Вона вже надсилала свої препарати в Бразилію. Там проводили останній етап тестування, і згодом дозволили використовувати. Щоправда, з певною паузою.
Адже один із волонтерів помер під час випробування. Туреччина отримає китайську сироватку вже 11 грудня. Тоді й розпочнеться масове щеплення. Першими вакцинуватимуть людей із груп ризику.
Фахреттін Кока, міністр охорони здоров'я Туреччини:
Наші переговори з Sinovac щодо їхньої вакцини тривають. Ми підписали контракт із цією компанією. Договір на п'ятдесят мільйонів доз вакцини, які доправлять у Туреччину в грудні, січні та лютому. Якщо, звісно, не буде проблем.
Фуркан Алічі, волонтер:
Не маю жодних побоювань. Раніше вже брав участь у різних дослідженнях і також спростерігав за ними в інтернеті. Після схвалення Міністерством охорони здоров'я, я вирішив стати волонтером. На щастя, медичний персонал тут дуже уважний. Коли я прийшов сюди, вони розповіли про всі потенційні побічні реакції.
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