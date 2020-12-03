Шмыгаль объявил массовое тестирование на коронавирус: когда начнется [ Редактировать ]
В четверг, 3 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась разработка проекта всеукраинского тестирования на коронавирус. Проводить его будут в больших городах и областных центрах.
Проект разрабатывает правительство.
Сейчас в приоритете находится столица Украины и область. Сюда же попадают и города, население которых больше 100 тысяч человек.
Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек.
Также он прокомментировал программу вакцинирования, уточнив, что сейчас ведется разработка детального плана действий и идут переговоры с поставщиками.
Шмыгаль напомнил, что Украина является участником глобальной системы COVAX.
Мы получим определенное количество вакцин. Также правительство ведет переговоры о поставках вакцин Pfizer и AstraZeneca.
Вакцинирование, как говорит Шмыгаль, планируют начать во втором квартале 2021 года.
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