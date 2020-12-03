Вакцина должна быть доступной для всех - ВОЗ [ Редактировать ]
Вакцина должна быть доступной для всех жителей планеты без исключений. Такое заявление в ходе брифинга сделал руководитель отдела по иммунизации при европейском отделении Всемирной организации здравоохранения Сиддхартха Датта.
Он прогнозирует, что уже к концу 2021 года в наличии будет 2 миллиарда доз.
Так, он сказал:
В рамках глобальной солидарности вакцина от COVID-19 должна быть доступной для всех, и я думаю, что это является и остается нашей главной предпосылкой.
Отметим, что эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
В Великобритании одобрили вакцину от коронавируса, которая ранее была признана эффективной. Тем временем, Чехия прекращает разработку собственной вакцины от коронавируса.
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