Врач Сергей Грошев назвал четыре признака того, что вы переболели коронавирусом. Особенно это касается тех, кто перенес болезнь в легкой форме. Об этом сообщает sekreta.net.

Врач считает, что человек легко мог спутать простуду с коронавирусом.

При этом, по словам медика, некоторые признаки болезни сохраняются длительное время даже после выздоровления и по ним можно понять, что человек перенес именно коронавирус.

Однако, если у человека нарушено обоняние, есть слабость из-за сохраняющейся гипоксии, которая вызвана поражением легких, а также кашель и одышка, то речь точно может идти о коронавирусе.

Грошев также добавил, что эти симптомы будут сохраняться у разных пациентов в течение разных промежутков времени. Срок зависит от объема вовлечения в заболевание легочной ткани: чем сильнее было поражение, тем дольше будут мучить кашель, одышка и прочее.

Ранее мы писали, что глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции.