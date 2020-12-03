Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 могут быть, но с вероятностью менее чем 1%. Это касается западных компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

После вакцинации у менее чем 1% привитых возможно повышение температуры и головокружение, рассказал генетик Александр Коляда.

Собеседник добавил, что вакцина от коронавируса или от другого заболевания, из-за которой осложнения будут серьезнее, чем повышение температуры, головная боль и усталость – никогда не попадет на рынок.

"…Поэтому те вакцины, которые мы ждем от COVID-19, у них меньше 1% возникает ситуация, когда у вас просто один вечер будет температура 37,2, у вас просто немножко покружится голова, и вам надо будет немножко посидеть", – поделился генетик.

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