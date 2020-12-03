Школу можуть тимчасово закрити, якщо на самоізоляцію переходить половина класів

Школи і дитсадки й надалі працюватимуть у звичному режимі - із дотриманням санітарних норм. Таке роз'яснення дали в Міносвіти після того, як уряд не продовжив карантину "вихідного дня".

За словами очільника відомства Сергія Шкарлета, в аудиторії та класи пускатимуть не більше, ніж 20 осіб. Водночас, школу можуть тимчасово закрити, якщо на самоізоляцію переходить половина класів.