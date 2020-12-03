В Україні школи та дитсадки працюватимуть у звичному режимі - Міносвіти [ Редактировать ]
Школи і дитсадки й надалі працюватимуть у звичному режимі - із дотриманням санітарних норм. Таке роз'яснення дали в Міносвіти після того, як уряд не продовжив карантину "вихідного дня".
За словами очільника відомства Сергія Шкарлета, в аудиторії та класи пускатимуть не більше, ніж 20 осіб. Водночас, школу можуть тимчасово закрити, якщо на самоізоляцію переходить половина класів.
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