Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию Источник: Associated Press

Трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию из Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ФСБ.

Инцидент произошел 4 декабря на границе недалеко от Белгорода. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.

В ходе перестрелки один из нападавших был убит, двое скрылись на территории Украины. Другие подробности пока не сообщаются. Госпогранслужба Украины об инциденте не сообщала.

Белгородская область граничит с Луганской и Харьковской областями, Воронежская область - только с Луганской.

Напомним, что с 1 марта 2020 года украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам.

Ранее сообщалось, что Беларусь усилила охрану границы с Украиной.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может закрыть границы при введении полного локдауна.