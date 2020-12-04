Беглецы из Украины штурмом прорывались в Россию: есть убитые [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию из Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ФСБ.
Инцидент произошел 4 декабря на границе недалеко от Белгорода. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.
В ходе перестрелки один из нападавших был убит, двое скрылись на территории Украины. Другие подробности пока не сообщаются. Госпогранслужба Украины об инциденте не сообщала.
Белгородская область граничит с Луганской и Харьковской областями, Воронежская область - только с Луганской.
Напомним, что с 1 марта 2020 года украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам.
Ранее сообщалось, что Беларусь усилила охрану границы с Украиной.
Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может закрыть границы при введении полного локдауна.
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