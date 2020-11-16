В понедельник, 16 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для рассмотрения возможности закрытия границ страны. Такое возможно при введении полного локдауна. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.



По его словам, пока удалось избежать введения полного локдауна из-за карантина выходного дня. Поэтому в ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в правительстве не будут рассматривать.



"Если будет введен полный локдаун - то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ", - отметил Кулеба.

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