Украина может закрыть границы - Кулеба [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для рассмотрения возможности закрытия границ страны. Такое возможно при введении полного локдауна. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, пока удалось избежать введения полного локдауна из-за карантина выходного дня. Поэтому в ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в правительстве не будут рассматривать.
"Если будет введен полный локдаун - то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ", - отметил Кулеба.
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