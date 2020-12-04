За сутки в столице зафиксировали 1374 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве COVID-19 обнаружили у 76 750 человек. Выздоровели 24 585 киевлян (310 - за минувшие сутки), еще 1395 - погибли (26 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет;

498 мужчин, возрастом от 18 до 85 лет;

82 ребенка - от 4 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Днепровском районе (219 случаев), Соломенском районе (213 человек) и Голосеевском районе (156 пациентов).

Читайте также, на территории Украины за сутки лабораторно подтвердили 15 131 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 787 891 человек.

Кроме того, более 50% коек для больных коронавирусом заполнены. В Киеве заполнены 58,3% коек. В среднем по стране заняты уже 50,3% мест.