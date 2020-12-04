Снова больше 15 тысяч: последние данные о зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 15 131 новых случаев коронавирусной инфекции.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 787 891 человек. При этом, выздоровели - 397 809 (13 383 - за минувшие сутки), а умерли - 13 195 (235- за минувшие сутки).
За сутки заболели 649 детей и 681 медработник.
Сделано 48 028 ПЦР-тестов и 26 852 ИФА-теста.
Больше всего случаев зарегистрировано в:
- Киеве (1 374),
- Днепропетровской области (1 211),
- Одесской области (976),
- Запорожской области (1 106),
- Киевской области (988).
Читайте также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию относительно действий правительства в ответ на распространение в стране COVID-19.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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