За сутки на территории Украины зафиксировали 15 131 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 787 891 человек. При этом, выздоровели - 397 809 (13 383 - за минувшие сутки), а умерли - 13 195 (235- за минувшие сутки).

За сутки заболели 649 детей и 681 медработник.

Сделано 48 028 ПЦР-тестов и 26 852 ИФА-теста.

Больше всего случаев зарегистрировано в:

Киеве (1 374),

Днепропетровской области (1 211),

Одесской области (976),

Запорожской области (1 106),

Киевской области (988).

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Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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