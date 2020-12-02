Netflix выпустит корейскую версию популярного испанского сериала "Бумажный дом", который вышел в 2017 году.

Новый проект будет состоять из 12 серий, его съемки стартуют на Корейском полуострове уже в 2021 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером ремейка станет Ким Хон-сон ("Торговцы людьми"), а сценарий напишет Рю Ен-джэ ("Поезд в Пусан 2: Полуостров"). Другие детали пока не сообщаются.

Стриминговый видеосервис надеется, что корейская версия будет развиваться на основе огромного успеха оригинала, который собрал 65 млн просмотров за первые четыре недели после выхода.

Напомним, в 2021 году на Netflix выйдет заключительный пятый сезон испанского "Бумажного дома". Сериал рассказывает о группе грабителей, которые решили совершить идеальное ограбление, но все пошло не по плану. По задумке, герои должны были обчистить Королевский двор и остаться там на несколько дней, чтобы допечатать необходимое количество купюр и затем потратить их на благотворительность в разных странах мира.

Ранее сообщалось, что Netflix назвал самый популярный минисериал. За первые 28 дней его посмотрели рекордные 62 млн пользователей.