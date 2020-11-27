Известный 51-летний актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", объявил о помолвке со своей 29-летней девушкой Молли Гурвиц. Об этом сообщает People.

"Я решил обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете", – заявил Перри.

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Пара начала встречаться в 2018 году. По слухам, в 2019 году они провели первый совместный отпуск.

Молли Гурвиц

Молли Гурвиц является литературным менеджером и продюсером. Сейчас девушка работает в Лос-Анджелесе в Zero Gravity Management.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Друзья" ищет девушку в интернете.

Также мы писали о том, что обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе.