Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри объявил о помолвке [ Редактировать ]
Известный 51-летний актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", объявил о помолвке со своей 29-летней девушкой Молли Гурвиц. Об этом сообщает People.
"Я решил обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете", – заявил Перри.
Пара начала встречаться в 2018 году. По слухам, в 2019 году они провели первый совместный отпуск.
Молли Гурвиц
Молли Гурвиц является литературным менеджером и продюсером. Сейчас девушка работает в Лос-Анджелесе в Zero Gravity Management.
Ранее сообщалось, что звезда сериала "Друзья" ищет девушку в интернете.
Также мы писали о том, что обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе.
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