Австрия проведет национальную коронавирусную акцию [ Редактировать ]
Австрия начала проводить общенациональное тестирование на коронавирус.
Народную диагностику заболеваемости начали проводить с земель Вена, Тироль и Форарльбе. Возле пунктов, где совершается тестирование собрались гигантские очереди.
Отмечается, что медики приняли решение о предотвращении распространения COVID-19 на территории страны в Новы год и Рождество. Граждане изначально обязаны пройти экспресс-тестирование, после чего проводится ПЦР анализ для подтверждения диагноза. Инициатива проходит исключительно в добровольном порядке.
Читайте также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале массового тестирования на коронавирусную инфекцию в стране. Сейчас в приоритете находится столица Украины и область.
Кроме того, в Словакии провели рекордное тестирование населения на наличие COVID-19. В стране подтвердили 38 359 участников диагностического исследования.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Як, де і з якою метою перевірятимуть австрійців? І які європейські країни теж планують подібну тест-кампанію?
Як, де і з якою метою перевірятимуть австрійців? І які європейські країни теж планують подібну тест-кампанію?
Страна берет пример со Словакии
Также были проведены исследования в механизме работы инфекции
О том, что Чехия разрабатывает собственную вакцину от коронавируса, стало известно в мае 2020 года