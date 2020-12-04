Австрия начала проводить общенациональное тестирование на коронавирус.

Народную диагностику заболеваемости начали проводить с земель Вена, Тироль и Форарльбе. Возле пунктов, где совершается тестирование собрались гигантские очереди.

Отмечается, что медики приняли решение о предотвращении распространения COVID-19 на территории страны в Новы год и Рождество. Граждане изначально обязаны пройти экспресс-тестирование, после чего проводится ПЦР анализ для подтверждения диагноза. Инициатива проходит исключительно в добровольном порядке.

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Кроме того, в Словакии провели рекордное тестирование населения на наличие COVID-19. В стране подтвердили 38 359 участников диагностического исследования.

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