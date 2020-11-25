Во Львове стартовало бесплатное ПЦР-тестирование студентов на коронавирус. Об этом сообщает "Суспильне".

Студенты, имеющие признаки ОРВИ, должны позвонить в администрацию учебного заведения. Там сформируют списки тех, у кого нужно взять образцы для исследований. Списки направляются в учреждение охраны здоровья, который затем отправляет медицинскую бригаду для забора мазков у студентов.

Дальше материал доставляют в лабораторию Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены. Там в течение суток обрабатывают материал и отправляют результаты ПЦР-теста.

В случае, если у студента обнаруживают COVID-19, группа идет на 14-дневную самоизоляцию и дистанционное обучение.

Отмечается, что такое тестирование позволит избежать вспышек в студенческих коллективах, что особенно важно в периоды сессий. В городе планируют ежедневно обрабатывать до 100 проб из вузов города.

Ранее сообщалось, что Ляшко сделал заявление о тестировании на коронаравирус.