Во Львове студентов будут бесплатно тестировать на коронавирус [ Редактировать ]
Во Львове стартовало бесплатное ПЦР-тестирование студентов на коронавирус. Об этом сообщает "Суспильне".
Студенты, имеющие признаки ОРВИ, должны позвонить в администрацию учебного заведения. Там сформируют списки тех, у кого нужно взять образцы для исследований. Списки направляются в учреждение охраны здоровья, который затем отправляет медицинскую бригаду для забора мазков у студентов.
Дальше материал доставляют в лабораторию Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены. Там в течение суток обрабатывают материал и отправляют результаты ПЦР-теста.
В случае, если у студента обнаруживают COVID-19, группа идет на 14-дневную самоизоляцию и дистанционное обучение.
Отмечается, что такое тестирование позволит избежать вспышек в студенческих коллективах, что особенно важно в периоды сессий. В городе планируют ежедневно обрабатывать до 100 проб из вузов города.
Ранее сообщалось, что Ляшко сделал заявление о тестировании на коронаравирус.
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