В Словакии провели рекордное коронавирусное тестирование [ Редактировать ]
За выходные на территории Словакии провели 3 625 332 тестов на COVID-19. Об этом сообщает SVK News.
В стране подтвердили 38 359 участников тестирования, что составляет около 1,1% жителей страны. Такие результаты стали потрясающими для Словакии, так как найденные случаи коронавируса могли распространиться на 50 тысяч человек.
Нам не следует радоваться преждевременно. Пожалуйста, оставайтесь ответственными и осторожными, даже те из вас, кто имеет сертификат об отрицательном результате антигенного теста.
Отмечается, что лица, у которых подтвердили коронавирус, принудительно отправляются на лечение или самоизоляцию.
Напомним, в Словакии провели общенациональный коронавирусный эксперимент. Все граждане страны должны были пройти тестирование.
по теме
Он пройдет на выходных
У Словаччині вже за декілька днів перевірять усе населення на COVID-19: це стосується усіх громадян старше десяти років
В стране ввели ряд ограничений
От инфекции скончались более 34 тысяч граждан
Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения