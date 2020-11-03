За выходные на территории Словакии провели 3 625 332 тестов на COVID-19. Об этом сообщает SVK News.

В стране подтвердили 38 359 участников тестирования, что составляет около 1,1% жителей страны. Такие результаты стали потрясающими для Словакии, так как найденные случаи коронавируса могли распространиться на 50 тысяч человек.

Нам не следует радоваться преждевременно. Пожалуйста, оставайтесь ответственными и осторожными, даже те из вас, кто имеет сертификат об отрицательном результате антигенного теста.

Отмечается, что лица, у которых подтвердили коронавирус, принудительно отправляются на лечение или самоизоляцию.

Напомним, в Словакии провели общенациональный коронавирусный эксперимент. Все граждане страны должны были пройти тестирование.