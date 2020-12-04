Кулеба презентует в Эмиратах "Крымскую платформу" [ Редактировать ]
В пятницу, 4 декабря, стало известно, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 и 7 декабря будет находиться в Объединенных Арабских Эмиратах с рабочим визитом. Министр планирует презентовать украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.
В ходе визита он проведет встречу со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном, в ходе которой обсудит пути углубления украинско-эмиратского сотрудничества. Запланировано подписание документов между Украиной и ОАЭ.
"Программа визита также предусматривает встречу министра с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой для обсуждения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики", - добавили в МИД.
Ранее Кулеба назвал 5 приоритетов Крымской платформы.
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