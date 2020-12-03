В четверг, 3 декабря, на заседании министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о приоритетах в работе Крымской платформы.

По его словам, Украина хочет видеть лидеров стран-участниц состоявшегося совещания на учредительном собрании.

Среди приоритетов глава МИД выделил безопасность и эффективность санкций против России.

Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Отмечается, что участники заседания заявили о поддержке деятельности Крымской платформы и выразили неизменность признания территориальной целостности Украины.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.