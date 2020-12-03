В четверг, 3 декабря, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа". Об этом он сказал во время заседания парламента.

"Согласно ст. 60 прим. к Закону Украины о Регламенте ВРУ сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", - сказал Разумков.

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По его словам, сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Рустем Умеров, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.

Ранее сообщалось, что проект бюджета-2021 поступил в Раду. Также мы писали о том, что МВФ отказал Украине в экстренной помощи.

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