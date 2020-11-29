В Минске и других городах Беларуси, 29 ноября прошел общенациональный "Марш соседей", где были задержанны более 200 активистов. Об этом сообащает TUT.BY

Стоит отметить, что "Марш соседей" называется именно так, потому что люди планировали не собираться в одну большую колонну, чему препятствуют всегда силовики, а проводить акции в своих районах, "с соседями".

В таком новом формате состоялся и марш в предыдущее воскресенье.

Важно, что как только люди вышли на акции, в цетре Минска сразу же появились машины внутренних войск, БТРы, а также автобусы с силовиками и спецтехнику. Также людям закрыли метро и доступ к интернету, а всего за пару часов марша в разных городах были задержаны около 50 его участников.

Силовики начали жесткие разгоны и задержания активистов, также против людей было использованы слезоточивый газ и дубинки.

В результате чего начались задержания людей, по данным СМИ, более 200 активистов были задержанны.

Напомним, ранее сообщалось, в Минске скопилась военная техника и силовики.

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