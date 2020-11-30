Разгон протестов в Минске: 350 человек задержаны [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси полиция во время разгона протестующих на воскресном Марше соседей задержала более 350 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Среди задержанных есть:
- экономист, член Координационного совета Дмитрий Крук,
- юрист, директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянка,
- двое журналистов Брестской газеты Станислав Коршунов и Максим Хлебец.
Напомним, ранее сообщалось, в Минске скопилась военная техника и силовики.
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Также мы писали о том, что 23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Вместе с тем его не признали законным президентом Беларуси ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Украина, Польша, Чехия, Словакия, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды и Дания.
Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь начали торговую войну.
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