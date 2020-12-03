В Беларуси популярное издание лишили статуса СМИ [ Редактировать ]
Экономический суд Минска (Беларусь) лишил портал tut.by статуса СМИ. Генеральный директор издания Людмила Чекина заявила, что решение суда будет обжаловано, сообщает "Интерфакс-запад".
"Лишение tut.by статуса сетевого ресурса повлечет за собой ущемление интересов национальных игроков на рынке СМИ и будет способствовать приходу на этот рынок иностранных игроков, а также анонимных телеграм-каналов", - отметил адвокат издания Сергей Зикрацкий.
Министерство информации Беларуси обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by в конце сентября.
Основанием стали ранее вынесенные предупреждения Мининформа. Ведомство высказывало претензии по поводу материалов о проведении выборов, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и дела, заведенного на дочь одного из редакторов портала.
С 7 августа по 15 сентября издание получило четыре письменных предупреждения в связи с нарушением статей 4 и 49 белорусского закона о СМИ.
Ранее ЕС признал, что ситуацию в Беларуси контролирует Лукашенко. Также мы писали о том, что Кравчук назвал Лукашенко "злом" для Беларуси.
по теме
Она также заявила, что оппоненты Александра Лукашенко стремятся быть в контакте с Россией как важным государством-соседом
Она добавила, что оппозиция продолжает настаивать на диалоге
Однако, Евросоюз продолжает не признавать легитимность как Мадуро, так и Лукашенко
Людей призывают звать с собой на протесты соседей и участвовать в марша из областных городов и поселков