Экономический суд Минска (Беларусь) лишил портал tut.by статуса СМИ. Генеральный директор издания Людмила Чекина заявила, что решение суда будет обжаловано, сообщает "Интерфакс-запад".

"Лишение tut.by статуса сетевого ресурса повлечет за собой ущемление интересов национальных игроков на рынке СМИ и будет способствовать приходу на этот рынок иностранных игроков, а также анонимных телеграм-каналов", - отметил адвокат издания Сергей Зикрацкий.

Министерство информации Беларуси обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by в конце сентября.

Основанием стали ранее вынесенные предупреждения Мининформа. Ведомство высказывало претензии по поводу материалов о проведении выборов, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и дела, заведенного на дочь одного из редакторов портала.

С 7 августа по 15 сентября издание получило четыре письменных предупреждения в связи с нарушением статей 4 и 49 белорусского закона о СМИ.

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