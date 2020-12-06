В столице Молдавии Кишеневе на протест вышли тысячи сторонников новоизбранного президента Майи Саду с требованием роспуска парламента и досрочных выборов.

Люди заполнили площадь Великого национального собрания. Акции протеста проходят в мирном формате. Участники требуют отставки премьер-министра Иона Кику и коалиции социалистов от партии "Шор" и группы Petru Moldova.

Фото: Newsmaker.md

Отмечается, что здание правительства оцепила полиция. Сама Санду обвинила еще действующего лидера Молдовы Игоря Додона в многочисленных попытках "поджечь страну". На многотысячной акции присутствуют проевропейские политические деятели.

Ранее мы писали, что в центр столицы Беларуси собираются выйти оппозиционные силы на еженедельную акцию протеста. Силовики стягивают спецтехнику и автозаки.

Кроме того, в Армении проходят антиправительственные протесты. Люди возмущены тем, что глава правительства подписал невыгодное для Армении перемирие с Азербайджаном.