Захистити результати голосування закликають і молдован. Новообраний президент Майя Санду зібрала в Кишиневі велелюдну демонстрацію. Протестувальники вимагають дочасних парламентських виборів. Причина - спроба вивести з-під контролю президента службу інформації та безпеки.

Законопроєкт у парламенті зареєстрували депутати від Партії соціалістів Молдови. До неї входить Ігор Додон, який програв Майї Санду президентські вибори. Санду розцінила це як спробу захоплення влади.

Майя Санду, новообраний президент Молдови:

Уряд Додона повинен подати у відставку через некомпетентність, знущання над людьми, сприяння та прикриття корупційних схем. Ми вимагаємо відставки уряду та дострокових парламентських виборів!

Марія Беженарі, протестувальниця: