Протести у Молдові: люди вимагають дочасних парламентських виборів [ Редактировать ]
Захистити результати голосування закликають і молдован. Новообраний президент Майя Санду зібрала в Кишиневі велелюдну демонстрацію. Протестувальники вимагають дочасних парламентських виборів. Причина - спроба вивести з-під контролю президента службу інформації та безпеки.
Законопроєкт у парламенті зареєстрували депутати від Партії соціалістів Молдови. До неї входить Ігор Додон, який програв Майї Санду президентські вибори. Санду розцінила це як спробу захоплення влади.
Майя Санду, новообраний президент Молдови:
Уряд Додона повинен подати у відставку через некомпетентність, знущання над людьми, сприяння та прикриття корупційних схем. Ми вимагаємо відставки уряду та дострокових парламентських виборів!
Марія Беженарі, протестувальниця:
Ми хочемо, щоб влада була в руках народу. Люди проголосували за демократію, демократія повинна перемогти. Ми не згодні з тим, що Додон має заволодіти всією владою.
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