В четверг, 3 декабря, во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате происшествия погибли трое людей.

Авария произошла около 06:00 утра на автодороге "Львов-Луцк" близ села Сабановка Радеховского района, сообщает пресс-служба полиции области.

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По предварительным данным, водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял 35-летний житель Ривненской области.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ривненской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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