В понедельник, 7 декабря, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что на сегодняшний день Украина не видит смысла в проведении очередного раунда переговоров с Ираном о катастрофе самолета МАУ. Тегеран до сих пор идет отдельным путем в расследовании.

Так, Мамедов провел встречу с послом Ирана Манучехром Моради. На ней Мамедов отметил, что с последнего раунда переговоров в октябре прошло полтора месяца, а украинское следствие еще не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

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"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем… И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса", - добавил он.

Напомним, утром 8 январе 2020 года иранские военные сбили самолет авиакомпании МАУ, когда тот взлетал из аэропорта Тегерана. На момент катастрофы на борту самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил.

Ранее сообщалось, что Иран взял ответственность за авиакатастрофу МАУ на себя. Также мы писали о том, что виновным в авиакатастрофе грозит до 3 лет тюрьмы.