Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может утвердить план "Б" по Донбассу в начале 2021 года.

На сегодня такой план еще разрабатывается.

Также Кравчук заявил, что лично принимает участие в разработке плана "Б".

Кроме того, ему задали вопрос, когда план может быть утвержден.

Я думаю, что в начале нового года.

Кравчук отказался отвечать на вопрос, предлагал ли он властям Украины инициировать отключение России из международной расчетной системы SWIFT.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России.

Ранее сообщалось, что ВВС Германии готовятся к ядерной войне.

В июне "Подробности" писали о том, в России утвердили условия использования ядерного оружия. Месяцем позже Конгресс США одобрил запрет на ядерные испытания.

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