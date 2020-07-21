Конгресс США одобрил запрет на ядерные испытания [ Редактировать ]
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к оборонному бюджету, налагающую запрет на проведение ядерных испытаний. Об этом сообщает DefenceNews.
Документ предусматривает запрет финансирования проведения испытаний с любым уровнем радиоактивных выбросов. Он должен получить одобрение двух палат Конгресса (Палаты представителей и Сената - ред.), после будет внесен в итоговую версию оборонного бюджета. Ранее в этом месяце комитет по ассигнованиям Палаты представителей принял аналогичный запрет на ядерные испытания.
Автор поправки, член Палаты представителей от штата Юта Бен Макадамс так прокомментировал инициативу:
Ядерные испытания не являются необходимыми для обеспечения безопасности наших ядерных арсеналов. Взрывные ядерные испытания лишь наносят непоправимый вред здоровью людей и окружающей среде. И ставят под угрозу руководящую роль США в нераспространении ядерного оружия.
В мае Washington Post сообщила, что в Вашингтоне на самом высоком уровне обсуждали возможность проведения ядерных испытаний впервые с 1992 года. С тех пор США полагались на моделирование и невзрывные испытания для оценки состояния своего ядерного арсенала.
Палата представителей отдельно приняла поправку, которая усиливает позиции министра энергетики в определении ядерной политики. Его сделали его сопредседателем в Совете по ядерному оружию наряду с министром обороны. Совет занимается координационной политикой по управлению существующими запасами ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области боевики затопили место ядерного взрыва.
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