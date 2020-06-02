Во вторник, 2 июня, президент России Владимир Путин утвердил "Основы российской политики в области ядерного сдерживания". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе, среди прочего, прописаны условия применения ядерного оружия.

Согласно ему, Россия может примерить ядерное сдерживание в случае угрозы агрессии против России при осуществлении потенциальным противником ряда действий. Так, одной из военных угроз является "наращивание потенциальным противником на сопредельных с России и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия".

Еще одним условием является "развертывание государствами, которые рассматривают России в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии".

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Кроме того, среди опасностей перечислены "создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем", "наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против России и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия", неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления, а также "размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки".

Применение ядерного оружия признается крайней мерой, оно рассматривается исключительно как средство сдерживания. Решение о его использовании принимает президент.

Напомним, что США вышли из ядерного договора с Россией, однако президент Трамп заявил, что Вашингтон намерен заключить новую ядерную сделку с Москвой.