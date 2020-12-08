Комаровский развеял популярный миф о COVID-19 [ Редактировать ]
Известный педиатр Евгений Комаровский развеял популярное мнение о том, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19.
Так, одна из зрительниц поинтересовалась у него, действительно ли подобные препараты, в частности лекарства от артрита, снижают вероятность возникновения осложнений.
По словам Комаровского, это предположение не соответствует действительности. Он отметил, что пациенты, долго время принимающие НПВС, имеют меньше шансов болеть с высокой температурой.
"То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переноситься, но реально на тяжесть заболевания это не влияет", - отметил он.
При этом врач подчеркнул, что человек, принимающий НПВС, и пациент, который этого не делает, имеют одинаковые шансы на тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию.
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