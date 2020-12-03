Известный педиатр Евгений Комаровский рассказала об абсурдных методах лечения коронавируса. По его словам, эти средства можно считать народными, однако абсолютно бесполезными при COVID-19.

Врач отметил, что перечисленные рекомендации - для людей с "пещерным уровнем" знаний о медицине и призвал ни в коем случае к ним не прислушиваться.

"Сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой - это вообще маст-хэв, без этого вообще никак", - отметил доктор.

Кроме того, Комаровского удивило недоверие украинских граждан к врачам, которые не выписывают им антибиотики по любому поводу.

"Значительная часть населения находится на таком очень пещерном уровне в плане медицинского образования", - констатировал специалист.

Он также отметил, что государство, к сожалению, не поддерживает проекты, целю которых является улучшение знания граждан.

Читайте также, Комаровский кардинально изменил мнение о защите от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.