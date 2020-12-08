В Никополе пациента с пневмонией вывели на мороз в нижнем белье (видео) [ Редактировать ]
В Никополе медсестры вывели пациента больницы на улицу в 5-градусный мороз в одних тапочках, майке и памперсе, чтобы посадить в автомобиль скорой помощи.
Мужчина не особо понимал, как он тут оказался и что происходит, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
Медсестры попытались укрыть его простыней, утверждая, что это все вещи, которые есть.
Отмечается, что пациента привезли в больницу с пневмонией, и когда у него не подтвердился COVID-19, то его отправили домой. Все вещи, лекарства и документы у мужчины были с собой.
Почему медперсонал так поступил - неизвестно. Мужчину привезли к родным и извинились за случившееся.
В больнице назвали такой случай недопустимым даже при +20 градусах и пообещали уволить врача, который разрешил подобное.
Ранее сообщалось, что под Львовом обесточивание больницы "убило" пациентов. Было установлено, что в медучреждении находятся два экстренных генератора на случай нештатной ситуации, но они не были использованы.
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