В городе Жовква два пациента, находящихся в реанимации больницы, умерли после отключения света, что привело к выходу из строя аппаратов ИВЛ.

Предварительной причиной смерти людей стала дыхательная недостаточность.

Установлено, что 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное дело. Было установлено, что в медучреждении находятся два экстренных генератора на случай нештатной ситуации, но они не были использованы.

Читайте также, в больницах Украины находятся в эксплуатации 4714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Такое заявление сделал министр здравоохранения.