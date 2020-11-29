Под Львовом обесточивание больницы "убило" пациентов [ Редактировать ]
В городе Жовква два пациента, находящихся в реанимации больницы, умерли после отключения света, что привело к выходу из строя аппаратов ИВЛ.
Предварительной причиной смерти людей стала дыхательная недостаточность.
Установлено, что 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.
Отмечается, что правоохранители открыли уголовное дело. Было установлено, что в медучреждении находятся два экстренных генератора на случай нештатной ситуации, но они не были использованы.
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