"В понедельник, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" волонтер Наталия Попова заявила, что в Харькове пациенты умирают при выгрузке из "скорых".

"Самые тяжелые времена на ближайшие 10 дней миновали, так как прибыли кислородные концентраторы. Если говорить о том, наступил ли коллапс, то Харьков уже сталкивался с тем, что у нас была сортировка, когда "скорая" не забирала пациентов средней тяжести, с сатурацией 80, и привозили только тяжелых", - сказала волонтер.

Для понимания: люди тяжелые приезжают с сатурацией 60. Это повторяющаяся ситуация. Некоторые пациенты погибают при выгрузке со "скорой". Тяжелые пациенты на искусственной вентиляции легких должны находиться под круглосуточным контролем медсестер.

"В нашей областной больнице 12 реанимационных кроватей. 26 пациентов на ИВЛ находятся на разных краях нашей больницы. В детской инфекционке также находится отделение. Наши инфекционисты должны туда добежать, это 400 метров по улице. Зимой будет сложнее. У нас перебои с медикаментами. Это не проблема финансирования. Например, "Клексан" мы порой ожидаем три недели, фармкомпании регулярно задерживают поставки", - добавила волонтер.