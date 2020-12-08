Стрельба на границе с Россией: Украина инициировала новую встречу [ Редактировать ]
Государственная пограничная служба Украины инициировала очередную встречу с российской стороной из-за перестрелки на границе Украины и России. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Россия, в свою очередь, отказалась от встречи, заявив об одностороннем расследовании инцидента.
Мы все же ожидали, что российская сторона предоставит какую-то объективную информацию. Зато в ответ мы получили, что они фактически отказались от предлагаемой встречи, причем указывали на одностороннее расследование со своей стороны и на данный момент нам не известно, когда такая встреча вообще может произойти.
В ГПСУ предполагают, что непредоставление Россией фактов и настаивания исключительно на ее собственной информации, свидетельствуют об определенных манипуляциях с российской стороны и определенных провокационных действиях.
Мы привлекали к этой проверке и сотрудников других правоохранительных органов. В тот же день была проведена другая представительная встреча, которую собственно инициировала российская сторона. Во время этой встречи россияне не предоставили никакой информации, которую они предоставили в письме.
Демченко добавил, что российские пограничники не могли предоставить информацию ни о погибшем в результате перестрелки, ни об оружии, которое использовал нарушитель.
Напомним, трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию из Украины. Инцидент произошел 4 декабря на границе недалеко от Белгорода. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.
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