Государственная пограничная служба Украины инициировала очередную встречу с российской стороной из-за перестрелки на границе Украины и России. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Россия, в свою очередь, отказалась от встречи, заявив об одностороннем расследовании инцидента.

Мы все же ожидали, что российская сторона предоставит какую-то объективную информацию. Зато в ответ мы получили, что они фактически отказались от предлагаемой встречи, причем указывали на одностороннее расследование со своей стороны и на данный момент нам не известно, когда такая встреча вообще может произойти.

В ГПСУ предполагают, что непредоставление Россией фактов и настаивания исключительно на ее собственной информации, свидетельствуют об определенных манипуляциях с российской стороны и определенных провокационных действиях.

Мы привлекали к этой проверке и сотрудников других правоохранительных органов. В тот же день была проведена другая представительная встреча, которую собственно инициировала российская сторона. Во время этой встречи россияне не предоставили никакой информации, которую они предоставили в письме.

Демченко добавил, что российские пограничники не могли предоставить информацию ни о погибшем в результате перестрелки, ни об оружии, которое использовал нарушитель.

Напомним, трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию из Украины. Инцидент произошел 4 декабря на границе недалеко от Белгорода. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.