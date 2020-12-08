За вакцинацією британців з цікавістю і заздрістю спостерігають у Євросоюзі

За вакцинацією британців з цікавістю і заздрістю спостерігають у Євросоюзі. Там кампанія зі щеплення від коронавірусу ще не почалася. Найімовірніше, вона стартує лише за кілька тижнів, у перші дні нового року. Тетяна Логунова продовжить тему.

У Великій Британії вже вакцинуються, у країнах Євросоюзу - уважно спостерігають.

Малін, жителька Брюсселя:

Я рада, що вакцинація вже почалася, нам украй потрібна вакцина. Я дуже сподіваюся, що побічних ефектів не буде.

Роза, жителька Мадрида:

Добре, що вони почали першими. Якщо щось піде не так, то ми не робитимемо щеплення.

Точна дата старту вакцинації в країнах Євросоюзу поки що під питанням. Все залежить від рішення Європейської агенції з лікарняних засобів. Саме цей орган до 29 грудня повинен схвалити вакцину і дозволити її використання на території ЄС.

Одразу після сертифікації Європейський Союз отримає першу партію сироватки і розподілить її між країнами-членами відповідно до кількості населення. Тож найімовірніше кампанія зі щеплення у країнах ЄС стартує вже у перші дні нового року.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Перші партії вакцини будуть обмеженими. І тому не так важливо, хто почне на кілька днів раніше, а хто пізніше. Головне, щоб препарат був безпечний та ефективний.

Педро Санчес, прем'єр Іспанії:

Ми плануємо почати вакцинацію населення у січні. І вже у першому кварталі щеплення матиме значна частина населення Іспанії.

У Німеччині такі центри вже відкрили на стадіонах, велодромах та в терміналах закритих аеропортів. Адреси відомі, незабаром відкриється і реєстрація на вакцинування. Записатися можна буде як онлайн, так і телефоном. А от просто зайти з вулиці - ні, не пустять.

Альбрехт Брьомме, координатор центрів з вакцинації проти COVID-19:

Кожна людина отримає повідомлення, в якому буде вказаний час щеплення. І якщо всі приходитимуть вчасно, то щодня тільки, наприклад, в Берліні ми вакцинуватимемо 20 тисяч людей.

У Німеччині першими вакцинують людей похилого віку і тих, хто страждає на хронічні захворювання. Потім медиків, вчителів і поліцейських, і насамкінець усіх інших. У Іспанії почнуть з мешканців і персоналу будинку для літніх людей. У Португалії першими будуть літні люди з хронічними недугами, медики і військові. А от в Австрії з пріоритетністю ще не визначилися.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Спершу у нас буде обмежена кількість доз. І буде важко визначити, хто отримає вакцину першим.

А ще вакцинація в ЄС буде добровільною. І безкоштовною. Принаймні, таке вже пообіцяли своїм громадянам більшість країн Євросоюзу.