У Гонконгу з’явились автомати з тестами на COVID-19 просто у метро [ Редактировать ]
Автомати з тестами на коронавірус з'явилися в метро Гонконгу. Поки що це пілотний проєкт, його запустили на 10 станціях. В автоматах можна безкоштовно отримати тест-набір. Потім треба самостійно зібрати зразок слини, запакувати й здати в державну лабораторію.
За сам тест доведеться заплатити 240 гонконзьких доларів, це майже 900 гривень. Після першого дня роботи автомати з тест-наборами в метро залишилися майже порожніми.
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Після першого дня роботи автомати з тест-наборами в метро залишилися майже порожніми
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