Автомати з тестами на коронавірус з'явилися в метро Гонконгу. Поки що це пілотний проєкт, його запустили на 10 станціях. В автоматах можна безкоштовно отримати тест-набір. Потім треба самостійно зібрати зразок слини, запакувати й здати в державну лабораторію.

За сам тест доведеться заплатити 240 гонконзьких доларів, це майже 900 гривень. Після першого дня роботи автомати з тест-наборами в метро залишилися майже порожніми.