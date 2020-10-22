Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ [ Редактировать ]
ЕC подготовил пакет предложений по реформированию Всемирной организации здравоохранения. Он предусматривает повышение прозрачности механизма сотрудничества со странами-членами. Об этом пишет агентство Reuters.
Известно, что документ составило правительство Германии после консультаций с представителями других стран-членов Евросоюза на фоне критики в адрес Китая за недостаточную прозрачность предоставленных ВОЗ данных в самом начале пандемии COVID-19.
В нем содержится рассчитанный на несколько месяцев "план по устранению недостатков ВОЗ, связанных с финансированием, управлением и юридическими полномочиями".
Пакет мер предусматривает обеспечение быстрого обмена между государствами-членами информацией о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. Более детального описания требуемых от ВОЗ мер агентство не предоставляет.
В документе отмечается, что ЕС признает за ВОЗ ключевую роль в борьбе с кризисами в сфере здравоохранения, несмотря на существующие недостатки организации.
Подчеркивается, что министры здравоохранения стран ЕС должны обсудить проект документа в формате видеоконференции на следующей неделе. Ожидается, что позднее он будет представлен на ассамблее ВОЗ, которая состоится в середине ноября.
Ранее ВОЗ назвала страны, которые лучше всех борются с коронавирусом.
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